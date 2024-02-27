Торговля украинской агропродукцией: Польша выдвинула свое условие

Польский министр отметил, что Еврокомиссия выдвинула слишком высокие, иррациональные и дорогостоящие требования в зеленом курсе.

Приток сельхозпродукции из Украины сделал производство нерентабельным не только в Польше, это начинают ощущать фермеры других стран Европейского Союза.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на пресс-конференции после заседания Совета министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе в понедельник, 26 февраля.

Некоторые правила должны быть введены в сфере торговли между Украиной и Евросоюзом, особенно с Польшей. Польша, сельские жители, фермеры – все мы помогли Украине, украинцам и хотим продолжать это делать. Но мы должны отличать гуманитарную и военную помощь от вопросов, связанных с экономическими условиями, от торгового обращения, которое должно происходить на рациональных, нормальных началах, в соответствии с принципами рыночной экономики», — сказал он.

Секерский также уверен, что европейским фермерам необходимо оказать финансовую помощь, поскольку они понесли затраты на "зеленый" курс и открытие европейского рынка для агротоваров из-за пределов ЕС не по своей вине.

Польский министр отметил, что Еврокомиссия выдвинула слишком высокие, иррациональные и дорогостоящие требования в "зеленом" курсе, которые должны противодействовать изменению климата и способствовать восстановлению окружающей среды, но на деле привели к банкротству многих ферм.

“Это не значит, что мы не должны действовать в защиту климата, просто это нужно делать по-другому. Европейская Комиссия должна перепроверить свои планы”, — подчеркнул польский министр.

Напомним, польские фермеры совсем обнаглели. Митингующие совершили самую масштабную диверсию против украинских аграриев. На этот раз высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы. Возмущению украинцев нет предела. Ведь поляки и близко не понимают, как это собирать урожай под обстрелами и на заминированных полях. Цена украинского зерна очень высока. Не смог пройти мимо этой диверсии даже Зеленский. Подробности — в материале ТСН.ua.

Читайте ведущие новости дня: