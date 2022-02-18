Торопились на урок, а оказались в реанимации: в Винницкой области водитель сбил двух школьниц

Девочки находятся в тяжелом состоянии после аварии.
Вблизи села Михайловка произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Dodge сбил двух девочек, пересекавших дорогу в неустановленном месте.
Об этом "Суспільне" рассказала спикер ГУ Нацполиции Винницкой области Анна Олейник.
Две сестры в возрасте 9 и 13 лет пытались в неустановленном месте перебежать дорогу. 39-летний водитель травмировал их боковой частью своего автомобиля.
Травмированных девочек госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу, им оказывается медицинская помощь. Девушки находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Одна из сестер учится в третьем классе, другая – в седьмом. На первом уроке их не было, говорит директор школы Юлия Кривешко.
Авария произошла в ста метрах от школы вблизи местного магазина. Пешеходного перехода здесь нет. Продавщица Светлана, говорит, дети забежали, купили защитные маски, печенье и вышли, потому что спешили на урок.
У водителя взяли кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения и поместили его машину на штрафплощадку. Следствие начало уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Одессе водитель сбил девочку и протаранил три автомобиля. Полиция задержала его.
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