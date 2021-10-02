Торжественная церемония премии Global Teacher Prize Ukraine 2021: онлайн-трансляция

Самая престижная национальная премия 2 октября награждает лучших педагогов страны.

В субботу, 2 октября, в 18:00 стартует торжественная церемония награждения лучших педагогов Украины — Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Прямую онлайн-трансляцию награждения лучших профессионалов, новаторов, творцов будущего в педагогической сфере ведет ТСН.ua:

Отметим, что в этом году на премию подали заявки 3273 невероятных учителя со всей Украины. После нескольких этапов отбора осталась звездная десятка. Они поборются за главный приз "Нобелевки для учителей" — 250 тысяч гривен, участие в самом престижном образовательном событии мира Global Education and Skills Forum и один год бесплатного обучения от организатора премии ГС "Освитория".

Имя победителя назовут 2 октября на торжественной церемонии. Его или ее выберет экспертное жюри:

глава ГС "Освитория" и основательница премии Зоя Литвин;

телеведущая "1+1" и куратор премии Наталья Мосейчук;

экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич;

победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василий Дьяков;

основатель платформы Ed.era Илья Филиппов;

юный изобретатель и стартапер Михаил Чумаченко;

психолог Светлана Ройз;

финалист мировой премии Global Teacher Prize 2020 Карло Маццоне.

Подробнее прочитать о всех десяти финалистах Global Teacher Prize Ukraine 2021 можно на сайте ТСН.ua по этой ссылке.

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