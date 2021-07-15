Тошнота, боль и головокружение: что нужно знать о периоде после вакцинации от коронавируса

Если будет аллергическая реакция — возможны серьезные осложнения.
В Украине десятки тысяч людей ежедневно прививаются против COVID-19. Кто-то делает это впервые, а кто-то уже завершил вакцинацию.
В Минздраве дали советы, на что нужно обращать внимание после прививки, какие реакции организма являются нормальными, а после которых следует немедленно обратиться к врачу.
Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.
Вот перечень возможных реакций:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе
- увеличены лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница;
- головокружение.
Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако следует следить за тем, как реагирует организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками.
Другой риск прививки — аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам предоставили срочную помощь.
Следует немедленно обратиться в медицинское учреждение, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:
- судороги;
- потеря сознания;
- рвота;
- сыпь на теле;
- сильная боль;
- температура свыше 38 °C;
- спутанность речи.
Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения. Помните, вакцинация спасает жизни. Позаботьтесь о себе и своих родных и запишитесь на прививку, если до сих пор этого не сделали.
Напомним, вакцинация против COVID-19 набирает обороты: в мире сделали более 3,5 млрд прививок. По соотношению применяемых доз к численности населения лидируют ОАЭ, где на каждые 100 человек применено 162,2 доз вакцины.