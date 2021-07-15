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Тошнота, боль и головокружение: что нужно знать о периоде после вакцинации от коронавируса

Тошнота, боль и головокружение: что нужно знать о периоде после вакцинации от коронавируса

Associated Press

Если будет аллергическая реакция — возможны серьезные осложнения.

В Украине десятки тысяч людей ежедневно прививаются против COVID-19. Кто-то делает это впервые, а кто-то уже завершил вакцинацию.

В Минздраве дали советы, на что нужно обращать внимание после прививки, какие реакции организма являются нормальными, а после которых следует немедленно обратиться к врачу.

Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.

Вот перечень возможных реакций:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе
  • увеличены лимфатические узлы;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • бессонница;
  • головокружение.

Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако следует следить за тем, как реагирует организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками.

Другой риск прививки — аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам предоставили срочную помощь.

Следует немедленно обратиться в медицинское учреждение, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:

  • судороги;
  • потеря сознания;
  • рвота;
  • сыпь на теле;
  • сильная боль;
  • температура свыше 38 °C;
  • спутанность речи.

Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения. Помните, вакцинация спасает жизни. Позаботьтесь о себе и своих родных и запишитесь на прививку, если до сих пор этого не сделали.

Напомним, вакцинация против COVID-19 набирает обороты: в мире сделали более 3,5 млрд прививок. По соотношению применяемых доз к численности населения лидируют ОАЭ, где на каждые 100 человек применено 162,2 доз вакцины.

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