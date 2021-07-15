Тошнота, боль и головокружение: что нужно знать о периоде после вакцинации от коронавируса

Тошнота, боль и головокружение: что нужно знать о периоде после вакцинации от коронавируса

Если будет аллергическая реакция — возможны серьезные осложнения.

В Украине десятки тысяч людей ежедневно прививаются против COVID-19. Кто-то делает это впервые, а кто-то уже завершил вакцинацию.

В Минздраве дали советы, на что нужно обращать внимание после прививки, какие реакции организма являются нормальными, а после которых следует немедленно обратиться к врачу.

Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.

Вот перечень возможных реакций:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе

увеличены лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница;

головокружение.

Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако следует следить за тем, как реагирует организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками.

Другой риск прививки — аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам предоставили срочную помощь.

Следует немедленно обратиться в медицинское учреждение, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:

судороги;

потеря сознания;

рвота;

сыпь на теле;

сильная боль;

температура свыше 38 °C;

спутанность речи.

Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения. Помните, вакцинация спасает жизни. Позаботьтесь о себе и своих родных и запишитесь на прививку, если до сих пор этого не сделали.

Напомним, вакцинация против COVID-19 набирает обороты: в мире сделали более 3,5 млрд прививок. По соотношению применяемых доз к численности населения лидируют ОАЭ, где на каждые 100 человек применено 162,2 доз вакцины.

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