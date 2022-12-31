Тосты на Новый 2023 год: короткие, мудрые, для друзей и семьи

Тосты для родственников, друзей, любой кампании найдете в материале ТСН.ua
Вот-вот постучатся в дверь Новый, 2023 год. Уйдет в прошлое 2022 — год полномасштабной войны в Украине. Врагу не удастся испортить украинцам встречу Нового года и помешать произнести по бокалу тосты с самыми искренними пожеланиями с лучшими мечтами о будущем.
Мы собрали яркие, смешные и мудрые новогодние тосты в стихах и прозе.
Новогодние тосты за победу
Первый тост – за крымский мост.
Тост номер два за крейсер Москва.
Третью полную — за бавовну!
Четвертый – за синее небо, за желтые поля,
Чтобы следующий Новый год был в радости навека!
Выпьем на дорогу за нашу победу!
***
Выпьем первый тост за тех,
Кто приносит нам всем мир.
Второй бокал поднимаю,
Потому что здоровье всем желаю.
Третья рюмка – это за друзей,
Чтобы не жили они в тоске
Четвертая чисто за страну,
Свободную, красивую и очень сильную!
***
Да давайте же мы поднимем бокалы
За нашу Победу,
Вместе мы дружески выпьем,
Чтобы сбылась наша мечта!
Новогодние тосты в прозе
- В Новом году Кролика желает поймать успех, схватить везение, обнять радость и прижиться к нежности. Пусть год станет особенным.
- Желаю, чтобы Кролик своими мягкими кавычками отогнал все невзгоды и печали. Пусть в жизни станет больше удачи, доброты и счастья!
- С годом Кролика! Пусть весь год проходит гладко, пусть будет все пушисто и сладко!
- Выпьем за то, чтобы денег в следующем году было так много, как игл на елке; чтобы личная жизнь сияла, как огоньки гирлянд; чтобы судьба была такой же сладкой, как праздничный торт!
- Искренне желаю всегда быть в приподнятом настроении, ослепительно улыбаться, чувствовать в сердце радость. Пусть любовь будет верной спутницей, пусть ее пламя согревает. Пусть близкие люди будут здоровы, работа. Пусть в твоей жизни будет место увлечением, новым знакомствам, ярким событиям.
- Выпьем за то, что мы сейчас собрались! Чаще таких замечательных вечеров, как сегодняшний. Чаще такой веселой и дружеской компании и дорогого алкоголя!
- Новый год – это праздник сказок и магии. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы вся ваша жизнь была похожа на сказку!
Новогодние тосты в стихах
Пусть исполняет желание Год Новый,
Пусть вся семья Ваша процветает,
С великолепным праздником, радости и мечты
Я искренне и сердечно Вас поздравляю!
***
Пусть год Новый дает надежд,
Здоровье, исполнение грез,
Прибылей вам, автомобиль и дом
И море счастья в доме том,
Тепла и нежности в семье
Да мира в нашей Украине!
***
Вдаль идет старый год,
Унося с собой проблемы
Новое счастье принесет,
И никакой дилеммы!
***
Желаю солнца и светлых надежд,
Мира и утехи на каждом шагу,
Также осуществление планов и мечтаний
В грядущем Новом Году!
Мудрые тосты на Новый год
Три путешественника, которых застала в дороге ночь, увидели дом и решили попроситься переночевать.
Хозяин открыл им и спросил:
– Кто там?
Путешественники ответили:
– Мы Здоровье, Любовь и Богатство. Упустите нас переночевать.
– Но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьей, кого из вас пустить.
Спросил у семьи хозяин:
– Кого впустить?
Больная мать предложила впустить Здоровье, жена – Любовь, а хозяин настаивал на Богатстве. Пока они спорили, путешественники удалились.
Так выпьем за то, чтобы в Новом Годе в нашем доме всегда было место для Здоровья, Любви и Богатства!
***
Поделюсь рецептом новогоднего блюда, которое нужно успеть приготовить к полуночи. Берем Новый год, добавляем к нему самое заветное желание, настойчивость, уверенность в своих способностях и силах, усердие, горстку удачи. Заправить блюдо отличным настроением и украсим любовью! Наполним этим миксом бокалы и дружно выпиваем.
***
Самое удивительное в человеке то, что он нередко расстраивается о потерянном материальном состоянии, а что проходит его жизнь, он не расстраивается. Выпьем за то, чтобы ярко и с пользой прошел каждый день нового года.
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