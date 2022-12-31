Тосты на Новый 2023 год: короткие, мудрые, для друзей и семьи

Тосты для родственников, друзей, любой кампании найдете в материале ТСН.ua

Вот-вот постучатся в дверь Новый, 2023 год. Уйдет в прошлое 2022 — год полномасштабной войны в Украине. Врагу не удастся испортить украинцам встречу Нового года и помешать произнести по бокалу тосты с самыми искренними пожеланиями с лучшими мечтами о будущем.

Мы собрали яркие, смешные и мудрые новогодние тосты в стихах и прозе.

Новогодние тосты за победу

Первый тост – за крымский мост.

Тост номер два за крейсер Москва.

Третью полную — за бавовну!

Четвертый – за синее небо, за желтые поля,

Чтобы следующий Новый год был в радости навека!

Выпьем на дорогу за нашу победу!

***

Выпьем первый тост за тех,

Кто приносит нам всем мир.

Второй бокал поднимаю,

Потому что здоровье всем желаю.

Третья рюмка – это за друзей,

Чтобы не жили они в тоске

Четвертая чисто за страну,

Свободную, красивую и очень сильную!

***

Да давайте же мы поднимем бокалы

За нашу Победу,

Вместе мы дружески выпьем,

Чтобы сбылась наша мечта!

Новогодние тосты в прозе

В Новом году Кролика желает поймать успех, схватить везение, обнять радость и прижиться к нежности. Пусть год станет особенным.

Желаю, чтобы Кролик своими мягкими кавычками отогнал все невзгоды и печали. Пусть в жизни станет больше удачи, доброты и счастья!

С годом Кролика! Пусть весь год проходит гладко, пусть будет все пушисто и сладко!

Выпьем за то, чтобы денег в следующем году было так много, как игл на елке; чтобы личная жизнь сияла, как огоньки гирлянд; чтобы судьба была такой же сладкой, как праздничный торт!

Искренне желаю всегда быть в приподнятом настроении, ослепительно улыбаться, чувствовать в сердце радость. Пусть любовь будет верной спутницей, пусть ее пламя согревает. Пусть близкие люди будут здоровы, работа. Пусть в твоей жизни будет место увлечением, новым знакомствам, ярким событиям.

Выпьем за то, что мы сейчас собрались! Чаще таких замечательных вечеров, как сегодняшний. Чаще такой веселой и дружеской компании и дорогого алкоголя!

Новый год – это праздник сказок и магии. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы вся ваша жизнь была похожа на сказку!

Новогодние тосты в стихах

Пусть исполняет желание Год Новый,

Пусть вся семья Ваша процветает,

С великолепным праздником, радости и мечты

Я искренне и сердечно Вас поздравляю!

***

Пусть год Новый дает надежд,

Здоровье, исполнение грез,

Прибылей вам, автомобиль и дом

И море счастья в доме том,

Тепла и нежности в семье

Да мира в нашей Украине!

***

Вдаль идет старый год,

Унося с собой проблемы

Новое счастье принесет,

И никакой дилеммы!

***

Желаю солнца и светлых надежд,

Мира и утехи на каждом шагу,

Также осуществление планов и мечтаний

В грядущем Новом Году!

Тосты на Новый 2023 год

Мудрые тосты на Новый год

Три путешественника, которых застала в дороге ночь, увидели дом и решили попроситься переночевать.

Хозяин открыл им и спросил:

– Кто там?

Путешественники ответили:

– Мы Здоровье, Любовь и Богатство. Упустите нас переночевать.

– Но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьей, кого из вас пустить.

Спросил у семьи хозяин:

– Кого впустить?

Больная мать предложила впустить Здоровье, жена – Любовь, а хозяин настаивал на Богатстве. Пока они спорили, путешественники удалились.

Так выпьем за то, чтобы в Новом Годе в нашем доме всегда было место для Здоровья, Любви и Богатства!

***

Поделюсь рецептом новогоднего блюда, которое нужно успеть приготовить к полуночи. Берем Новый год, добавляем к нему самое заветное желание, настойчивость, уверенность в своих способностях и силах, усердие, горстку удачи. Заправить блюдо отличным настроением и украсим любовью! Наполним этим миксом бокалы и дружно выпиваем.

***

Самое удивительное в человеке то, что он нередко расстраивается о потерянном материальном состоянии, а что проходит его жизнь, он не расстраивается. Выпьем за то, чтобы ярко и с пользой прошел каждый день нового года.

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