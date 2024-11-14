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Тот, что "не имеет аналогов": армия РФ потеряла очередной танк Т-90М "Прорыв" (видео)

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Тот, что "не имеет аналогов": армия РФ потеряла очередной танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Танк Т-90М "Прорыв"

Враг постоянно теряет эту технику.

оккупанты потеряли очередной "непобедимый" танк Т-90М "Прорыв". Да, по нему активно отработали украинские дроны на Кураховском направлении.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Армия РФ потеряла очередной танк Т-90М "Прорыв"

Армия РФ потеряла очередной танк Т-90М "Прорыв"

Задание выполнили операторы подразделения "Злюки Бобры".

"Вот и все величие и мощь гордости российского оборонпрома, "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв". Лежать в канаве брюхом вверх, пока тебя мучают украинские дроны", — иронично написал Бутусов.

Ранее кафиры продемонстрировали настоящее жертвоприношение на Кураховском направлении. Так, транспорт армии РФ взорвал солдат прямо под сбросы украинских дронов.

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