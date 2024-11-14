Тот, что "не имеет аналогов": армия РФ потеряла очередной танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Враг постоянно теряет эту технику.
оккупанты потеряли очередной "непобедимый" танк Т-90М "Прорыв". Да, по нему активно отработали украинские дроны на Кураховском направлении.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Задание выполнили операторы подразделения "Злюки Бобры".
"Вот и все величие и мощь гордости российского оборонпрома, "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв". Лежать в канаве брюхом вверх, пока тебя мучают украинские дроны", — иронично написал Бутусов.
Ранее кафиры продемонстрировали настоящее жертвоприношение на Кураховском направлении. Так, транспорт армии РФ взорвал солдат прямо под сбросы украинских дронов.
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