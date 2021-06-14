"Тот, для кого танец был жизнью": Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Григория Чапкиса

Президент вспомнил, как когда-то участвовал в шоу "Танцы со звездами", где его выступления оценивал легендарный хореограф.

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу смерти легендарного украинского хореографа, судьи проекту "Танцы со звездами" Григория Чапкиса, которого не стало 13 июня.

Такой сообщение глава государства разместил в Facebook 14 июня.

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"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Большой танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете". Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца.

И всегда помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я" (Зеленский ранее участвовал в шоу "Танцы со звездами", вместе с Еленой Шоптенко они выходили на паркет под номером пять. — Ред.). Неисправимый оптимист, то, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью.

Для меня Григорий Николаевич — навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах", - написал Зеленский.

Напомним, что Григорий Николаевич Чапкис умер в 91 год. О смерти легендарного хореографа стало известно 13 июня. Печальную весть подтвердил сын звезды Грег Чапкис. Он также рассказал, что стало причиной смерти.

Артист захватывал своей жаждой жизни, он пережил голод, войну и репрессии, но сумел покорить сцену и достичь признания. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить биографию звезды.

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