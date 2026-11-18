Атака РФ на Одессу

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Российские дроны «Шахед» 18 ноября ударили по жилым домам в центре Одессы, а когда на место прибыли экстренные службы, атаковали повторно. Такой сознательный удар по людям показывает подлинное отношение России к мирным переговорам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский уточнил, что россияне нанесли повторные удары именно тогда, когда на место уже приехали спасатели и полиция. Комментируя обстрел жилых кварталов, президент отметил, что такие действия Москвы противоречат ее заявлениям о желании мира.

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«Жесткий и сознательный удар просто по людям, по жизни. И еще одно доказательство того, чего на самом деле хотят россияне и как они относятся к дипломатическим усилиям. Без усиления мирового давления на Россию, без реальной поддержки Украины у России не будет настоящего мотива для деэскалации и перехода к миру. Тот, кто хочет договариваться о мире, не наращивает убийства», — заявил Владимир Зеленский.

Также Зеленский выразил благодарность международным партнерам, которые осознают эту ситуацию и продолжают поддерживать Украину на должном уровне.

«Готовим и новые решения для защиты Украины, новые пакеты поддержки и новые совместные с партнерами шаги в поддержку дипломатии», — подытожил президент.

Атака РФ на Одессу — последние новости

Напомним, российские войска нанесли удар по Одессе. В центральной части города поврежден жилой дом, а в Сети появились кадры с дымом и огнем на месте атаки.

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Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что россияне целенаправленно атакуют центр Одессы, чтобы разрушить здания, являющиеся частью мирового исторического и культурного наследия.

На местах атак на данный момент продолжается ликвидация последствий. Людям оказывают медицинскую помощь.

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