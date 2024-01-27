Тотальная мобилизация с 18 лет: подполковник ВСУ предложил план победы

Мобилизированные не обязательно должны отправляться на передовую, а могут работать на оборонных предприятиях, в тылу или логистике.

Подполковник ВСУ Михаил Николов, которого называют легендарной фигурой на фронте с 2014 года, считает, что для победы в войне в Украине недостаточно выполнять план мобилизации.

Об этом он говорил на YouTube-канале военного обозревателя Юрия Бутусова.

По его словам, сегодня следует решить цель призыва на военную службу: "мы хотим выполнить план мобилизации или мы хотим победить".

Также читайте Бронирование за деньги: в Раде предлагают ввести платеж за отсрочку от мобилизации

“Для того чтобы не проиграть, необходимо не просто провести план мобилизации – необходимы драконовские методы. Как я вижу, это тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Не обязательно это должна быть передовая, это могут быть какие-то оборонные предприятия, это может быть тыл, логистика. Можно в какую-нибудь обёртку завернуть – резервисты и т.д., но с 18 лет, включая женщин”, — предложил военный.

Кроме того, по его мнению, необходимо привлечь для выполнения боевых задач заключенных.

“Идет война 10 лет, неужели не научились вносить изменения в законодательство. Сколько нужно во время жестокой войны, когда гибнут тысячи людей, сколько нужно времени, чтобы принять волевое решение, взять ответственность на себя?" – задал риторический вопрос Михаил Николов.

Напомним, в Украине обсуждается возможность призыва на службу в армию заключенных и экс-узников.

Читайте также: