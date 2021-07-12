Тотальная жара выше 34-35°: прогноз погоды в Украине на неделю, 12-18 июля

Тотальная жара выше 34-35°: прогноз погоды в Украине на неделю, 12-18 июля

Комфортная температура будет только в Карпатах.

Неделя, 12-18 июля, в Украине будет очень жаркой, однако в ее начале некоторые регионы будут с осадки, которые со среды прекратятся.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 июля, местами будут идти грозовые дожди. Температура днем будет достигать 30° и выше.

Во вторник, 13 июля, ночью на юге страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, местами порывы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°, в Винницкой и Хмельницкой областях местами 25-27°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

14-16 июля будет без осадков, лишь 15 июля в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

На выходных, 17-18 июля, также ожидаются жаркая погода с температурой ночью 17-23°, днем 28-34°, на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем 31-36°. Сухо, лишь в Карпатском регионе кратковременный дождь, гроза.

В Киеве 12 и 13 июля будут идти кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

14-16 июля в столице будет сухо. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 32-34°. 17-18 июля в Киеве будет держаться сухая и жаркая погода с температурой ночью 20-22°, днем 31-33°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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