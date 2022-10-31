"Тотально экономим, система не может справиться": жителей Днепропетровщины призвали экономить электричество

Жителей Днепропетровщины просят экономить электроэнергию особенно с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Сегодня, 31 октября, жители Днепропетровской области призвали максимально экономить электричество из-за нагрузки на систему электроснабжения, возникшей в связи с российскими обстрелами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Из-за проблем с электроснабжением на Днепропетровщине начались отключения электроэнергии.

"В области энергетическая тревога. Снова начались отключение электричества. Система не может справиться с нагрузкой из-за утренних ударов россиян. Тотально экономим! Особенно с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Касается каждого — жителей, предприятий, громад", — сообщил Резниченко.

Обстрелы Украины 31 октября

Сегодня утром россияне во время воздушной тревоги попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде, в результате чего возникли сильные разрушения.

Кроме этого, Россия атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры и в других областях Украины. В результате в ряде регионов и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение. Из-за этого украинцев призывают ограничить использование электроэнергии.

В ходе атаки РФ Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских крылатых ракет.

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