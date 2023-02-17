Тотальное заминирование: в четырех населенных пунктах Херсона невозможно возобновить газоснабжение

В Херсонском районе четыре населенных пункта из 26 остаются без газоснабжения.

Об этом Facebook сообщили в АО "Херсонгаз".

Отмечается, что из-за тотального заминирования территории специалисты "Херсонгаза" не могут осмотреть и определить объемы повреждения подземного газопровода.

"На сегодняшний день из 26 населенных пунктов Херсонского района, 4 до сих пор остаются без газоснабжения из-за тотального заминирования территории, где размещен подводный подземный газопровод. Нет возможности осуществить даже его осмотр на повреждение и определить объемы ремонтных работ", — говорится в сообщении.

В обществе отмечают, что при первой возможности работники смогут приступить к обследованию и восстановлению газовых сетей.

Напомним, в Харьковской области в Балаклейском районе сотрудник облэнерго взорвался на мини-"лепестке". Его с минно-взрывной травмой и многообломочными переломами пальцев правой стопы госпитализировали.

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