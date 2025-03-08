Товарищ случайно нажал на курок: в Одесской области погиб 16-летний парень

Парни пошли в карьер с оружием.

В одном из сел Подольской громады произошла трагедия — там погиб 16-летний парень.

Об этом сообщили в полиции Одесской области

"Следовательно-оперативная группа территориального подразделения полиции обнаружила тело юноши с огнестрельным ранением грудной клетки", — говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что вечером двое местных 16-летних парней пошли в карьер пострелять из ружья. Там во время фотографирования молодой человек, позировавший с ружьем, случайно нажал на курок, и произошел выстрел. В результате его товарищ получил огнестрельное ранение и погиб.

Следователи направили тело молодого человека на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется убийство по неосторожности.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 33-летний отец зарезал своего 1-летнего ребенка. Больше об этом читайте в новости.

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