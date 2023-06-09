Товарища убил черенком, а сожительницу кирпичом: мать сдала полиции сына, потому что боялась стать следующей

В Полтавской области вынесли приговор 29-летнему мужчине, убившему женщину и знакомого.

Об этом говорится в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Кременчуга забил черенком от лопаты знакомого. Это произошло в сентябре 2022 года.

"Муж вместе с сожительницей и знакомым праздновал свой день рождения. Из-за ревности возник конфликт, во время которого он трижды ударил знакомого по голове черенком лопаты. Затем сообщники оттащили тело к лесополосе и сожгли. На следующий день обгоревшие остатки тела сожительница собрала в мешок и выбросила в мешок в овраг", — говорится в сообщении.

Уже через месяц мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил свою сожительницу кирпичом. Об убийстве он рассказал матери, сообщившей правоохранителям. Женщина испугалась, что станет следующей жертвой.

Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы. Его обвиняли по частям первой и второй статьи "Умышленное убийство".

Напомним, в Одесской области мужчина убил своего товарища и спрятал его тело в колодце, покрытый шифером и мусором. Задержанный признался в содеянном.

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