Традиционные методы: россияне на полиграфе проверяют уезжающих в Крым украинцев

Россияне проверяют на полиграфе граждан Украины, въезжающих в Крым из Херсонской области. Допросы носят выборочный характер.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Граждан Украины, которые вызывают подозрения у окупантов, выводят в отдельное помещение для допроса. В частности, это нередко касается украинцев, не получавших "российский паспорт"", — говорится в сообщении.

Напомним, захватчики продолжают практику искусственного переселения и насильственного выселения украинцев. Так, из Генического района Херсонской области граждан Украины вывозят в Россию. В основном депортируют людей, до сих пор не получивших паспорт враждебного государства.

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