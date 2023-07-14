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Традиционные методы: россияне на полиграфе проверяют уезжающих в Крым украинцев

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Традиционные методы: россияне на полиграфе проверяют уезжающих в Крым украинцев

Фото: УНИАН

Украинцев, не вызывающих доверия окупантов, вызывают на допрос.

Россияне проверяют на полиграфе граждан Украины, въезжающих в Крым из Херсонской области. Допросы носят выборочный характер.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Граждан Украины, которые вызывают подозрения у окупантов, выводят в отдельное помещение для допроса. В частности, это нередко касается украинцев, не получавших "российский паспорт"", — говорится в сообщении.

Напомним, захватчики продолжают практику искусственного переселения и насильственного выселения украинцев. Так, из Генического района Херсонской области граждан Украины вывозят в Россию. В основном депортируют людей, до сих пор не получивших паспорт враждебного государства.

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Дата публикации
Просмотры
151
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