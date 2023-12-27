Традицию Щедрого вечера признали нематериальным культурным наследием Украины

В канун Нового года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло "Традиции Щедрого вечера в Украине" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разное время. В то же время мы имеем тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из наиболее ярких таких проявлений является "Щедрик" Николая Леонтовича", — отметил в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Традиции щедрым вечером Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов. Традиция имеет долгую историю, уходя своими корнями с дохристианских времен и содержит 12 обрядовых блюд, обычаи готовиться к Щедрому вечеру, переодеваться: "водить козу", Маланку, щедровать. И здесь важно всемирно известное произведение "Щедрик", отметила Марина Соботюк.

Читайте главные новости дня:

Кроме того, по словам первого заместителя главы МИД Эмине Джапаровой, сейчас работают над включением "Щедрика" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

"Наша цель — доказать миру, что мелодия "Carol of the Bells" имеет действительно чисто украинское "гражданство". Согласно правилам ЮНЕСКО, одно из требований для включения элемента в мировой Список — это его включение в национальный перечень объектов нематериального культурного наследия, поэтому сегодняшнее событие — важный шаг к мировому признанию", — рассказала Эмине Джапарова.

На сегодняшний день внесено в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины 88 элементов, среди которых есть и касающиеся новогоднего цикла празднований. А именно: Традиционный обряд Маланка села Белелуя Ивано-Франковской области, Традиция поздравления Василив в селе Липовка Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области, Создание объемного сферического рождественского звезды села Мацковичи.

Напомним, недавно украинские голубцы сочли нематериальным культурным наследием от Одесщины. Это одно из основных блюд местной кухни.

Читайте также: