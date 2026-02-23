"Традиционный подход к мобилизации себя исчерпал": Залужный назвал альтернативу

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Associated Press

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что традиционные методы привлечения людей в армию больше не работают в современных реалиях. Нужна больше технологическая и экономическая мобилизация для неразрывного процесса обеспечения и поддержки технологического превосходства над врагом.

Об этом посол Украины в Великобритании написал в своей колонке на «Украинской правде».

Традиционный подход к мобилизации себя исчерпал

Залужный изложил собственное видение вопроса мобилизации и путей ее совершенствования.

«Опыт и России, и наш показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне уже абсолютно себя исчерпал», — отметил экс-главком.

По его словам, эта длительная и высокоинтенсивная война продемонстрировала, что самым ценным ресурсом являются именно люди, ведь их восстановление требует значительно больше времени, чем производство техники, и быстро компенсировать такие потери на поле боя невозможно.

«Во-вторых, исходя из того, что поле боя стало прозрачным и контролируется в автоматическом режиме роботами, вероятность выживания именно человека уже не зависит от качества его подготовки и ведет к неизбежным потерям, что требует дистанцирования человека от этой kill zone», — пояснил посол.

Он также отметил, что украинский опыт подтверждает: мобилизация является чрезвычайно чувствительной темой, которая влияет на стойкость общества в войне на истощение и готовность ее поддерживать. Именно поэтому, по словам Залужного, Россия не спешит объявлять масштабную мобилизацию.

Какой должна быть мобилизация: альтернативный путь

Будущие войны, считает он, вряд ли будут предусматривать массовые многомиллионные мобилизации.

«Речь больше идет о технологической и экономической мобилизации, как залоге неразрывного процесса обеспечения и поддержания технологического превосходства над противником», — пояснил экс-главком.

Он отметил, что современные роботизированные системы уже выполняют не только вспомогательные задачи, но и участвуют в штурмах и даже могут захватывать противника в плен. В то же время использование техники и людей в зонах интенсивного поражения все больше становится смертельно опасным.

«Модель ведения войны, предусматривающая размен человеческих жизней на тактические успехи, больше не является логичной и доступной опцией. На современном высокотехнологичном поле боя, насыщенном высокоточными системами поражения, такой подход неприемлем не только с моральной точки зрения, но и тактической эффективности», — говорится в колонке.

Залужный считает, что технологическое развитие и роботизация войны открывают альтернативный путь — сохранение боевой эффективности с существенным уменьшением участия человека и, соответственно, человеческих потерь.

Какие изменения к мобилизации готовит власть?

Напомним, Минобороны Украины готовит масштабную реформу комплектования и службы, о чем сообщил нардеп Егор Чернев. План предусматривает реформирование ТЦК, борьбу с СОЧ и новую систему военных контрактов с четкими сроками. Кроме усиления ответственности для уклонистов, внедрят мотивационные стимулы: повышение базовой зарплаты и дифференцированные премии в зависимости от специализации. Наибольшие доплаты получат представители дефицитных и опасных профессий, в частности пехота, ДШВ, пилоты и айтишники, при этом все действующие «боевые» выплаты сохранят

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готово заменить мобилизацию контрактной службой при условии достаточного финансирования. Он отметил, что для перехода на такую модель, которая требует значительных выплат военным, необходима финансовая поддержка со стороны ЕС.