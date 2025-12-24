- Дата публикации
Трагедия из-за любопытства: ребенок на Сумщине принес взрывчатку домой и получил тяжелые ранения
В Сумской области ребенок пострадал от взрыва неизвестного предмета.
В Сумской области в результате взрыва неустановленного предмета тяжело травмировался 10-летний мальчик.
Об этом сообщает полиция Сумской области.
По предварительной информации, ребенок самостоятельно принес неизвестный предмет в дом. Через некоторое время произошел взрыв.
Полиция призывает не брать в руки, не переносить или пытаться разбирать найденные предметы вне зависимости от их внешнего вида.
«Родители, постоянно напоминайте детям правила минной и взрывной безопасности, контролируйте их досуг и объясняйте, что в случае обнаружения каких-либо опасных находок следует немедленно сообщить взрослым или обратиться на спецлинию 102. Осторожность и ответственность могут предотвратить трагедию и спасти жизнь и здоровье детей», — призвали правоохранители.
Ранее в Сумах 11-летний мальчик попал в больницу после того, как в его руках сдетонировал запал от гранаты.