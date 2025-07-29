Трагедия модели Марии Ковальчук: участница скандальной вечеринки говорит, что все вранье

Как выглядит сейчас Мария Ковальчук

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21-летняя Милена Долганова, одна из участниц вечеринки, после которой украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы, рассказала свою версию событий. По словам девушки, все было совсем не так, как рассказывает пострадавшая.

Об этом Долганова рассказала в интервью «Фокусу».

Милена отрицала информацию, которая появилась в украинских медиа о ее возрасте и гражданстве. Она уверена, что это делается намеренно, чтобы взбудоражить общество.

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«Во-первых, хочу сказать: почти все, что говорит Мария и ее мать, — ложь. Во-вторых, мне не 16 лет, и я не гражданка РФ, как недавно говорила Ковальчук. Зачем она соврала и назвала меня россиянкой? Чтобы меня больше ненавидели? Я родилась в Киеве и большую часть жизни прожила там. Я гражданка Украины и горжусь этим. Пусть не врут на меня. На данный момент я резидент Объединенных Арабских Эмиратов, живу в Дубае, учусь и работаю здесь. Занимаюсь маркетингом», — рассказывает Милена.

Что рассказала украинка Долганова

Девушка утверждает, что Марию Ковальчук никто не избивал и не издевался, ссылаясь на отчет по расследованию этого дела.

«Его копия есть у матери Марии Ковальчук, потому что она рассылала документ всем участникам дела. Однако в интервью Собчак она намеренно скрыла самые существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто не причастен к травмам дочери», — добавляет Долганова.

Украинка утверждает, что Мария вышла из номера примерно в 21:15 без видимых признаков побоев и не обращалась за помощью ни к персоналу, ни на рецепцию, ни к охране пятизвездочной гостиницы.

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«Это зафиксировано. Она вышла на улицу одна. И никто из гостиницы за ней не выходил. Это сняли как гостиничные, так и все остальные камеры слежения. Все, кто находился в номере, из него не выходили. Есть камеры у номера и в лифтах. На строительстве она оказалась в 2:09 ночи, то есть через 5 часов. Это подтверждают двое охранников строительства, которые прогоняли ее и доложили руководству, что, несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает попытки проникнуть на территорию. И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы вывести. Где она была эти 5 часов? Отвечает просто — не помню, а ее мать вообще не вспоминает. Как ее могли преследовать 5 часов, если строительство недалеко от гостиницы, а из номера никто не выходил? — разводит руками Милена.

Интервью Собчак — для хайпа

По словам украинки, в интервью Ксении Собчак не упоминается, что есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану — ее якобы никто не преследовал.

«Это дело в течение четырех месяцев расследовали три разных структуры Дубая: полиция, прокуратура и служба безопасности. И все они пришли к выводу — виновных нет. Она сделала это одна. Но для хайпа это не суть важно. Нужен скандал, просмотры и лайки. Поэтому мать Марии и начала говорить не в Дубае, где за клевету суровое наказание, а уже после отъезда», — уверена Милена.

Что произошло в тот вечер: версия Милены

Долганова также рассказала, что в тот вечер все участники вечеринки общались без агрессии или угроз — в дружеской атмосфере. По ее словам, компания не употребляла запрещенные вещества.

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Милена Долганова обвинила Марию Ковальчук во лжи / © из соцсетей

«До вечера третьего дня Мария начала истерику. Говорила, что у нее внутри пустота, что ей все надоело и что больше ее никто не увидит. Мы не знали, что делать. Она начала перелезать через ограждение балкона. Когда она вышла из номера, все успокоились, что ее некоторое время не будет. Думали, вернется, ведь вещи и документы остались в номере. Взяла только телефон, но никому так и не позвонила», — отмечает Милена и добавляет, что Мария была трезвой.

Отвечая на вопрос о мотивах Ковальчук, она разводит руками: «Я не знаю, в тот день я встретила ее впервые в жизни. Для меня загадка, почему она это сделала и зачем пытается делать дальше».

Напомним, украинские правоохранители возбудили уголовное производство по факту торговли людьми по делу Марии Ковальчук. В настоящее время девушка передвигается с помощью колесного кресла и костылей. Ее мать ранее заявляла, что после исчезновения девушку нашли только 10 дней спустя без телефона и документов и что семье предлагали $2 млн за молчание.