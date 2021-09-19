Трагедия на Буковине: в ДТП погибли ребята в возрасте 19 и 20 лет (фото)

Трагедия на Буковине: в ДТП погибли ребята в возрасте 19 и 20 лет (фото)

Причины ДТП устанавливают правоохранители.

В селе Владычна Черновицкой области в воскресенье, 19 сентября, в ДТП погибли 19-летний и 20-летний парни.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

ДТП произошло в 4 часа. утра. По предварительным данным, мотоцикл, которым управлял 20-летний парень, врезался в микроавтобус Renault Master, за рулем которого был 57-летний житель Каменец-Подольского Хмельницкой области.

На месте аварии погибли 20-летний водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир.

В полиции открыли производство по ч. 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Запорожской области автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали свадьбу.

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