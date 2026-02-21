ТСН в социальных сетях

Украина
257
1 мин

Трагедия на Черниговщине: в доме заживо сгорел маленький ребенок (фото)

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили тело 3-летнего мальчика. Еще один ребенок получил ожоги.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В доме обнаружили тело ребенка

В доме обнаружили тело ребенка

В Черниговском районе во время пожара один ребенок погиб, а второй получил ожоги.

Об этом сообщили в полиции.

«Во время ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело трехлетнего ребенка без признаков жизни. Мальчика, 2024 года рождения, удалось спасти — он с ожогами был доставлен в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), назначены экспертные исследования.

Напомним, во Львовской области в жилом доме обнаружили тела трех детей. Предварительно они скончались в результате отравления продуктами горения. Мальчикам было шесть, четыре и два года. Мать погибших детей задержана — ее не было дома во время трагедии.

