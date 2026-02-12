ТСН в социальных сетях

Трагедия на Черниговщине: в доме заживо сгорела целая семья (фото)

Во время пожара в доме находились родители и сын. Спасатели обнаружили тела.

Анастасия Павленко
Спасатели

© УГСЧС в Ивано-Франковской области

В селе Репки Черниговского района в доме произошел смертельный пожар — погибли три человека.

О случившемся сообщили в полиции региона.

«Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела трех жителей дома: 60-летних хозяев домовладения и их 36-летнего сына. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении ведомства.

Во время пожара погибли три человека

Во время пожара погибли три человека

По этому факту следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), назначены экспертные исследования.

Напомним, во Львовской области в жилом доме обнаружили тела троих детей. Предварительно они скончались в результате отравления продуктами горения. Мальчикам было шесть, четыре и два года. Мать погибших детей задержана — ее не было дома во время трагедии.

