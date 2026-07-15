Трагедия на Черниговщине: в реке утонули два брата 10 и 17 лет

В Черниговской области спасатели нашли тела двух братьев, которые пошли купаться на реку Остер

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На Черниговщине в реке Остер утонули два брата -17-ти и 10-ти лет.

Об этом передают пресс-службы ГСЧС и Нацполиции области.

Трагедия произошла во вторник, 14 июля. В полицию поступило сообщение о том, что на водоеме вблизи села Бирки Остерской громады Черниговского района утонул десятилетний мальчик, ушедший на реку купаться вместе со старшим братом.

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К сожалению, тело 10-летнего мальчика подняли из водоема в день трагедии. Сегодня, 15 июля, спасатели подняли на поверхность тело 17-летнего парня.

В ГСЧС привели ужасную статистику трагедий на воде: только за минувшие сутки на водоемах страны погибли 4 человека, из которых 2 — дети. Всего с начала этого месяца вода унесла жизни уже 67 украинцев, в том числе 5 детей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 2-летний мальчик утонул в ванне, пока мать спала.

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