Трагедия на День отца: что известно об изнасиловании и убийстве 9-летней Вероники из Прикарпатья

Местные утверждают, что подозреваемый в доме Вероники праздновал День отца.
В поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области в День отца дядя жестоко убил и изнасиловал 9-летнюю Веронику Б. Местные жители рассказали, что ребенка самостоятельно воспитывал папа, поскольку у ее матери была новая семья и он заботился о дочери.
ТСН.ua собрал подробности жуткой трагедии.
Ребенок вышел из дома и загадочно исчез.
Вечером, 18 июня, в полиции объявили в розыск 9-летнюю Веронику Богданюк. По данным правоохранителей, 9-летняя девочка ориентировочно в 15:00 вышла из дома и загадочно скрылась по дороге к своей сестре. Ее телефон был вне сети.
18 июня в 21:30 полиция обнаружила тело Вероники в зарослях близ поселка Куты. Ее одежда была рядом.
Убийцу ребенка разыскали
Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения и установили причастного к преступлению. Это – 34-летний дядя девочки. Он догнал ее и предложил сократить дорогу. Поскольку Вероника, вероятно, доверяла родственнику, то согласилась на это. Однако мужчина жестоко изнасиловал и задушил племянницу.
Оказалось, что подозреваемый уже ранее судим за преступления против половой неприкосновенности и кражи. Ему инкриминируют п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Отец самостоятельно воспитывал 9-летнюю дочь
В поселке, где произошла трагедия, в комментарии "Обозреватель" рассказали, что Вероника в последнее время жила с отцом, поскольку у ее матери была новая семья. Местные утверждают, что мужчина заботился о своей дочери.
"Ее мама их оставила и пошла к другому мужу. Почему она так поступила и бросила дочь — трудно сказать. В новой семье у матери есть еще ребенок, и она сейчас снова беременна. В школе говорят, что отец заботился о девочке, вместе с ней приходил в школу недавно сдавать книги", – рассказала одна из местных жителей.
Напомним, на Прикарпатье пропавшую школьницу нашли изнасилованной и задушенной.
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