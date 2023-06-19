Трагедия на День отца: что известно об изнасиловании и убийстве 9-летней Вероники из Прикарпатья

В поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области в День отца дядя жестоко убил и изнасиловал 9-летнюю Веронику Б. Местные жители рассказали, что ребенка самостоятельно воспитывал папа, поскольку у ее матери была новая семья и он заботился о дочери.

ТСН.ua собрал подробности жуткой трагедии.

Ребенок вышел из дома и загадочно исчез.

Вечером, 18 июня, в полиции объявили в розыск 9-летнюю Веронику Богданюк. По данным правоохранителей, 9-летняя девочка ориентировочно в 15:00 вышла из дома и загадочно скрылась по дороге к своей сестре. Ее телефон был вне сети.

9-летняя Вероника исчезла после обеда, впоследствии ее обнаружили мертвой. / Фото: Нацполиция Ивано-Франковской области

18 июня в 21:30 полиция обнаружила тело Вероники в зарослях близ поселка Куты. Ее одежда была рядом.

Убийцу ребенка разыскали

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения и установили причастного к преступлению. Это – 34-летний дядя девочки. Он догнал ее и предложил сократить дорогу. Поскольку Вероника, вероятно, доверяла родственнику, то согласилась на это. Однако мужчина жестоко изнасиловал и задушил племянницу.

Камеры наблюдения запечатлели на видео последние минуты жизни Вероники. / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Оказалось, что подозреваемый уже ранее судим за преступления против половой неприкосновенности и кражи. Ему инкриминируют п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Отец самостоятельно воспитывал 9-летнюю дочь

В поселке, где произошла трагедия, в комментарии "Обозреватель" рассказали, что Вероника в последнее время жила с отцом, поскольку у ее матери была новая семья. Местные утверждают, что мужчина заботился о своей дочери.

"Ее мама их оставила и пошла к другому мужу. Почему она так поступила и бросила дочь — трудно сказать. В новой семье у матери есть еще ребенок, и она сейчас снова беременна. В школе говорят, что отец заботился о девочке, вместе с ней приходил в школу недавно сдавать книги", – рассказала одна из местных жителей.

Тело девочки нашли в кустах возле поселка Куты. / Фото: Нацполиция Ивано-Франковской области

Другая жительница села добавила, что в день трагедии подозреваемый и папа жертвы выпивали, отмечая День отца. Там утверждают, что Вероника была средним ребёнком. Двое других детей жили в новой семье матери, однако девочка захотела быть с отцом. Сразу после исчезновения дочери мужчина обратился в полицию. Жители села боятся, что подозреваемого не накажут Жители села рассказали, что 34-летний подозреваемый Виталий уже отбывал наказание за аналогичное преступление и недавно вышел из тюрьмы. Жители поселка Куты жалуются, что он и после этого приставал к женщинам, однако полиция якобы не реагировала на обращение. Подозреваемый уже имел судимость за изнасилование / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области. "Трижды он пытался напасть на женщин. Бежал за ними по улице, что-то кричал. Испуганные женщины звонили своим мужьям, родственникам, те прибегали к ним на помощь. Когда приезжала полиция, то он уверял, что просто шел за ними по улице. Но в марте он напал на женщину с ножом. Она пошла в церковь, хотела в часовне поставить свечу за мужа, который сейчас служит на фронте. Он вошел туда и порезал ее ножом", — сказала в комментарии "Обозревателю" местная. 19 июня жители поселка Куты ездили в местную полицию, чтобы узнать, как идет дело, однако их якобы не пустили. Люди боятся, что подозреваемого могут отпустить на свободу.

Напомним, на Прикарпатье пропавшую школьницу нашли изнасилованной и задушенной.

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