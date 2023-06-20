Трагедия на Днепропетровщине: 15-летнюю девушку нашли мертвой (фото)

В Каменском Днепропетровской области в реке Днепр во вторник, 20 июня, нашли мертвой 15-летнюю девушку. По предварительным данным, она утонула во время отдыха.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Трагедия произошла 20 июня в 18.11. По данным спасателей, девушка отдыхала на берегу Днепра у улицы Набережная Заводского района города Каменское. Во время этого подросток решила скупнутся в реке.

После этого она нырнула в водоем и скрылась. На место происшествия вызвали спасателей.

"По прибытию к месту вызова сотрудники Службы спасения "101" приступили к обследованию акватории реки Днепр. Тело девушки было обнаружено на глубине в пять метров и в 15 метрах от берега", — говорится в сообщении.

Тело девушки вытащили из водоема и передали полиции. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Харьковской области во время отдыха погибла 12-летняя девочка.

Также в Киевской области утонул 10-летний мальчик. Он хотел переплыть реку, но утонул.

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