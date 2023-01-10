Трагедия на Днепропетровщине: в пожаре погибли женщина с 3-летним ребенком, мужчина чудом спасся

В поселке Днепровское, что в Днепропетровской области, 33-летняя женщина с 3-летним ребенком погибли в пожаре в собственном доме. 37-летний мужчина получил многочисленные ожоги тела и чудом остался живым.

Трагедия в семье произошла ночью 10 января, сообщили в ГСЧС.

Огонь вспыхнул в частном секторе внутри одноэтажного жилого дома. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пострадавший мужчина уже находился снаружи. Внутри горящего дома остались женщина и ребенок.

"Но, к сожалению, спасти их не удалось. Только когда потушили пламя, спасатели нашли в доме обгоревшие тела погибшей матери, 1989 года рождения, и ее дочери, 2019 года рождения", — сообщили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 03:50 и ликвидировали в 05:36. Огонь уничтожил крышу дома и домашнее имущество внутри на площади 70 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в квартире под Киевом взорвался газовый баллон. В результате были повреждены окна и двери квартиры. Спасатели назвали банальную причину взрыва.

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