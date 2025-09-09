Трагедия на границе: 23-летний харьковчанин погиб, убегая в Молдову - подробности

ГПСУ

На украинско-молдавской границе во время преследования пограничниками погиб 23-летний харьковчанин, который пытался незаконно пересечь государственную границу. Второго мужчину задержали.

Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в комментарии УНИАН.

Следствие выяснило, что 1 сентября пограничный наряд заметил двух мужчин, которые перелезали через заграждения и пытались двигаться в сторону Молдовы. Они игнорировали требования остановиться, поэтому пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов. Позже 23-летнего харьковчанина нашли мертвым от огнестрельного ранения, а второго мужчину задержали.

«Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — отметила Сапьян.

3 сентября ГБР открыла уголовное производство по факту гибели мужчины. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие и личные вещи погибшего, а также допросили пограничников и свидетелей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области пограничник застрелил мужчину. Это произошло вблизи границы с Молдовой во время патрулирования. ГБР расследует обстоятельства смерти военнослужащего.