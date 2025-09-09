ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
677
Время на прочтение
1 мин

Трагедия на границе: 23-летний харьковчанин погиб, убегая в Молдову - подробности

ГБР сообщило о подозрении пограничнику после смерти мужчины на границе.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ГПСУ

ГПСУ

На украинско-молдавской границе во время преследования пограничниками погиб 23-летний харьковчанин, который пытался незаконно пересечь государственную границу. Второго мужчину задержали.

Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в комментарии УНИАН.

Следствие выяснило, что 1 сентября пограничный наряд заметил двух мужчин, которые перелезали через заграждения и пытались двигаться в сторону Молдовы. Они игнорировали требования остановиться, поэтому пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов. Позже 23-летнего харьковчанина нашли мертвым от огнестрельного ранения, а второго мужчину задержали.

«Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — отметила Сапьян.

3 сентября ГБР открыла уголовное производство по факту гибели мужчины. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие и личные вещи погибшего, а также допросили пограничников и свидетелей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области пограничник застрелил мужчину. Это произошло вблизи границы с Молдовой во время патрулирования. ГБР расследует обстоятельства смерти военнослужащего.

Дата публикации
Количество просмотров
677
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie