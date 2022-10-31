Трагедия на Харьковщине: от взрыва фрагмента ракеты погибли супруги с 4-летней дочерью (фото)

По предварительным данным, мужчина принес во двор фрагмент ракеты, который взорвался и забрал жизнь семьи.

В селе Федоровка Лозовской громады, что в Харьковской области, в результате взрыва погибли супруги с 4-летним ребенком.

Об этом сообщила в пресс-службе полиции Харьковской области.

Трагедия произошла в субботу, 29 октября, во дворе семьи.

"В результате погибли 47-летний мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь. Предварительно установлено, что мужчина нашел в поле неподалеку от села неразорванный фрагмент ракеты С-300. Принес его во двор по месту жительства, где он сдетонировал", – говорится в сообщении.

По делу возбуждено уголовное производство.

Отметим, россияне усеяли территорию Украины взрывоопасными предметами, минами, ракетами и т.д.

На минувшей неделе в Харьковской области на мине взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате инцидента один из спасателей погиб, еще пятеро — ранены.

Вчера, 30 октября, стало известно, что в Харьковской области погиб судья Красноградского районного суда. Мужчина взорвался на взрывчатке в деоккупированном поселке Борщева.

Еще один несчастный случай произошел в Казачьей Лопане Харьковской области. Там на мини взорвалась пенсионерка, выпасавшая коз. Женщину доставили в больницу.

Читайте также: