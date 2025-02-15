Трагедия на Херсонщине: обнаружены тела всех детей, которых снесло течением (фото)

В Херсонской области обнаружили тела трех детей, которые провалились под тонкий лед 13 февраля. Среди них 9-летний мальчик, 14-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Водолазы ГСЧС обнаружили на дне реки тело 13-летнего мальчика. Его обнаружили на расстоянии 500 метров от места, где дети провалились под лед", — говорится в сообщении.

В свою очередь глава ОВА Александр Прокудин отметил, что водолазная группа Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области подняла из воды тела трех детей, которые 13 февраля провалились под лед на территории Великоалександровской громады.

Фото: Управление ГСЧС в Херсонской области

Трагедия произошла на реке Ингулец

"Накануне спасатели обнаружили тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, а уже сегодня – тело 13-летнего мальчика", – написал он.

Фото: Управление ГСЧС в Херсонской области

Двух детей удалось спасти

Напомним, в Херсонской области пятеро детей провалились под тонкий лед. Это увидела 16-летняя девочка, бросившаяся спасать детей. Ее и еще одну девушку удалось спасти, других детей унесло течением. Спасатели разыскивали детей с 13 февраля.

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