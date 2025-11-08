ТСН в социальных сетях

Украина
14
1 мин

Трагедия на Херсонщине: ребенок пострадал из-за взрыва неизвестного предмета

У 12-летнего мальчика взрывная травма и осколочные ранения спины и ног.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Скорая помощь

Скорая помощь / © Национальная полиция Украины

В селе Станислав в Херсонской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок. ЧП произошло в пятницу, 7 ноября.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

«У 12-летнего мальчика — взрывная травма и осколочные ранения спины и ног», — уточнил чиновник.

Отмечается, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения взрослого со взрывным устройством.

Напомним, в Киеве в Днепровском районе произошел взрыв гранаты в квартире, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.

14
