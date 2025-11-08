- Дата публикации
Трагедия на Херсонщине: ребенок пострадал из-за взрыва неизвестного предмета
У 12-летнего мальчика взрывная травма и осколочные ранения спины и ног.
В селе Станислав в Херсонской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок. ЧП произошло в пятницу, 7 ноября.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
«У 12-летнего мальчика — взрывная травма и осколочные ранения спины и ног», — уточнил чиновник.
Отмечается, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения взрослого со взрывным устройством.
