Трагедия на Херсонщине: ребенок пострадал из-за взрыва неизвестного предмета

У каждого наверняка есть воспоминания о «сложных временах», когда приходилось придумывать блюдо из ничего. Когда ужин состоял из тостов, кетчупа и фантазии. Такие моменты не просто учат экономить, они формируют наше чувство устойчивости: «Я смогу справиться, даже если есть только несколько простых ингредиентов».