Трагедия на Хмельнитчине: девочка сгорела заживо в огне, а младенца спас сосед

Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

В селе Сивороги Каменец-Подольского района произошел пожар в жилом доме. На место происшествия прибыли спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Хмельнитчины.

"В доме было обнаружено тело девочки 2022 года рождения без признаков жизни. В это время в помещении также находился пятимесячный мальчик, которого спас сосед, первым бросившись на помощь. Младенец был госпитализирован в Хмельницкую областную больницу", — говорится в сообщении.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Причины и обстоятельства возгорания выясняют правоохранители.

Напомним, в Винницкой области мужчина поджег дом с людьми. Больше об этом читайте в новости.

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