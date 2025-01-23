Трагедия на Хмельнитчине: девочка сгорела заживо в огне, а младенца спас сосед

Что стало причиной пожара – пока неизвестно.
В селе Сивороги Каменец-Подольского района произошел пожар в жилом доме. На место происшествия прибыли спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС Хмельнитчины.
"В доме было обнаружено тело девочки 2022 года рождения без признаков жизни. В это время в помещении также находился пятимесячный мальчик, которого спас сосед, первым бросившись на помощь. Младенец был госпитализирован в Хмельницкую областную больницу", — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства возгорания выясняют правоохранители.
Напомним, в Винницкой области мужчина поджег дом с людьми. Больше об этом читайте в новости.
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