Трагедия на Хмельнитчине: в реанимации умер младенец, которого спасли из пожара

За жизнь ребенка врачи боролись более четырех суток, но ожоги были очень тяжелыми.

После четырех суток в реанимации скончался 5-месячный мальчик, которого 22 января спасли из пожара в Хмельницкой области.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заведующего ожоговым отделением областной больницы Оксана Хуторцова, передает Общественное.

По ее словам, младенец получил 40% ожогов всего тела, его состояние врачи оценивали как очень тяжелое. Мальчик находился в реанимационном отделении четверо суток и скончался в воскресенье, 26 января, в 06:00 утра.

"Ребенок на пожаре получил травмы, не совместимые с жизнью. Мальчик имел большую площадь и глубину ожогов. Он находился на искусственной вентиляции легких, его давление поддерживали с помощью специальных аппаратов. Врачи стабилизировали его состояние, но последовало осложнение после ожоговой болезни. Для 5- месячного ребенка такие ожоги крайне тяжелы", — рассказала она.

Напомним, 22 января в селе Сивороги Каменец-Подольского района произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя девочка. Малыша спас сосед, первым бросившийся на помощь. После этого ребенка госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

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