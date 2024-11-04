Трагедия на Хмельнитчине: в собственном доме сгорели мужчина и женщина

Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

В селе Голенищево произошел пожар жилого дома. После его тушения спасатели обнаружили тела 76-летнего мужчины и 71-летней женщины.

Об этом сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

Сообщение о пожаре жилого дома в селе Голенищево Каменец-Подольского района поступило в Службу спасения 3 ноября в 12:47.

"Местные жители ликвидировали пожар еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения. На месте огнеборцы обнаружили тела двух человек — мужчину 1948 года рождения и женщину 1953 года рождения, которые, скорее всего, отравились продуктами горения", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Одесской области женщина погибла в огне, вспыхнувшем в траве и мусоре на ее собственном подворье.

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