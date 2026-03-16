- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 966
- Время на прочтение
- 1 мин
Трагедия на Киевщине: отец застрелил 11-летнюю дочь и покончил с собой
В Ирпене женщина нашла своего брата и его ребенка мертвыми в их собственном доме.
На Киевщине, в городе Ирпень, 52-летний мужчина застрелил свою 11-летнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
«В полицию поступило сообщение от женщины о том, что по месту жительства в доме в городе Ирпень она обнаружила без признаков жизни своего брата и его малолетнюю дочь. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, 52-летний мужчина, находясь в доме вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Также известно, что девочка болела.
Для выяснения окончательной причины смерти, тела умерших передали на судебно-медицинскую экспертизу. По факту гибели мужчины и ребенка следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, на Львовщине в селе Станиславчик мужчина застрелил собственных детей — 13-летнего Степана и 15-летнюю Диану, а затем, вероятно, покончил с собой. Предварительной причиной трагедии правоохранители называют ревность и страх, что дети «не достанутся никому».
