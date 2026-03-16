Трагедия на Киевщине: отец застрелил 11-летнюю дочь и покончил с собой

На Киевщине, в городе Ирпень, 52-летний мужчина застрелил свою 11-летнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

«В полицию поступило сообщение от женщины о том, что по месту жительства в доме в городе Ирпень она обнаружила без признаков жизни своего брата и его малолетнюю дочь. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 52-летний мужчина, находясь в доме вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Также известно, что девочка болела.

Для выяснения окончательной причины смерти, тела умерших передали на судебно-медицинскую экспертизу. По факту гибели мужчины и ребенка следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, на Львовщине в селе Станиславчик мужчина застрелил собственных детей — 13-летнего Степана и 15-летнюю Диану, а затем, вероятно, покончил с собой. Предварительной причиной трагедии правоохранители называют ревность и страх, что дети «не достанутся никому».

