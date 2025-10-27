ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Трагедия на Кировоградщине: в доме угорели три человека

На месте спасатели обнаружили троих погибших, среди них — двое детей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Угарный газ убил трех человек

Угарный газ убил трех человек / © pixabay.com

В Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«К спасателям поступило сообщение о том, что в с. Новый Стародуб Петровской громады Александрийского района в результате отравления угарным газом погибли три человека, среди них — двое детей 2010 и 2011 г.р.» — говорится в сообщении ведомства.

Еще один ребенок и женщина серьезно пострадали. Они отправлены в медицинское учреждение.

Полиция ведет расследование трагедии.

Напомним, в частном доме на Прикарпатье произошла утечка угарного газа , из-за чего одномесячный ребенок получил отравление. Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу.

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie