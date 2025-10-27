Трагедия на Кировоградщине: в доме угорели три человека

Угарный газ убил трех человек / © pixabay.com

В Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«К спасателям поступило сообщение о том, что в с. Новый Стародуб Петровской громады Александрийского района в результате отравления угарным газом погибли три человека, среди них — двое детей 2010 и 2011 г.р.» — говорится в сообщении ведомства.

Еще один ребенок и женщина серьезно пострадали. Они отправлены в медицинское учреждение.

Полиция ведет расследование трагедии.

