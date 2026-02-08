Трагедия на Львовщине: в доме обнаружили тела троих детей

Трех детей обнаружили погибшими во Львовской области / © pixabay.com

Во Львовской области в жилом доме обнаружили тела троих детей. Предварительно они скончались в результате отравления продуктами горения.

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.

Тела детей обнаружили в частном доме в селе Воля-Высоцкая Жовковской общины. Мальчикам было шесть, четыре и два года.

Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения в результате пожара кровати в комнате жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения не вызывали. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, в Киеве из-за угарного газа погибли три человека.

А в Ирпене под Киевом молодая пара погибла от отравления угарным газом из генератора.