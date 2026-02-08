ТСН в социальных сетях

Украина
496
1 мин

Трагедия на Львовщине: в доме обнаружили тела троих детей

Предварительно причиной смерти стало отравление продуктами горения вследствие возгорания кровати.

Анастасия Павленко
Трех детей обнаружили погибшими во Львовской области

Трех детей обнаружили погибшими во Львовской области / © pixabay.com

Во Львовской области в жилом доме обнаружили тела троих детей. Предварительно они скончались в результате отравления продуктами горения.

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.

Тела детей обнаружили в частном доме в селе Воля-Высоцкая Жовковской общины. Мальчикам было шесть, четыре и два года.

Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения в результате пожара кровати в комнате жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения не вызывали. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, в Киеве из-за угарного газа погибли три человека.

А в Ирпене под Киевом молодая пара погибла от отравления угарным газом из генератора.

