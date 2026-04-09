Трагедия на Львовщине: женщину переехали сразу два автомобиля
Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм.
Во Львовской области на автодороге Львов-Шегини произошло смертельное ДТП — погибла 52-летняя женщина.
Об этом сообщили в полиции.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Nissan Primastar наехал на 52-летнюю женщину. После этого на женщину совершил наезд автомобиль «ВАЗ 21154» под управлением 21-летнего львовянина, двигавшегося в попутном направлении сзади.
От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство. Стражи порядка устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, в Черновцах водитель устроила смертельное ДТП — есть погибший.