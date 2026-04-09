ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
438
Время на прочтение
1 мин

Трагедия на Львовщине: женщину переехали сразу два автомобиля

Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
© Архів

Во Львовской области на автодороге Львов-Шегини произошло смертельное ДТП — погибла 52-летняя женщина.

Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Nissan Primastar наехал на 52-летнюю женщину. После этого на женщину совершил наезд автомобиль «ВАЗ 21154» под управлением 21-летнего львовянина, двигавшегося в попутном направлении сзади.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство. Стражи порядка устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в Черновцах водитель устроила смертельное ДТП — есть погибший.

Дата публикации
Количество просмотров
438
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie