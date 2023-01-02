Трагедия на Новый год в Полтаве: мужчина при загадочных обстоятельствах выпал из окна

В Полтаве на улице Тараса Бульбы из квартиры многоквартирного дома выпал мужчина. Полиция открыла уголовное производство. Трагедия произошла 1 января.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

"Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный мужчина, 1958 года рождения, житель этого же дома. По предварительным данным, пенсионер выпал с девятого этажа. Для установления причины смерти тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины смерти выясняются следователями.

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