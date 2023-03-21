Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Трагедия на Одещине: спасатели вытащили из 18-метрового колодца тело мужчины (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Трагедия на Одещине: спасатели вытащили из 18-метрового колодца тело мужчины (фото)

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Мужчину пытались спасти шесть часов, но он погиб.

В селе Маяки в Одесской области спасатели достали тело 30-летнего мужчины из 18-метрового колодца. Сотрудники ГСЧС шесть часов боролись за его жизнь, но работу значительно усложнял диаметр трубы колодца – всего 40 сантиметров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Работы помогали проводить два экскаватора, фронтальный погрузчик и кран. С помощью бензопилы спасатели расчистили дорогу в колодец, раскопали его и зафиксировали краном.

К сожалению, пострадавший гражданин погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

© Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, в Одессе задержан коммунальщик, разведывавший позиции ПВО для России. Российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству против Украины.

Ужасное ДТП на трассе Одесса-Рени: есть погибшие и километровые пробки

Ужасное ДТП на трассе Одесса-Рени: есть погибшие и километровые пробки

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
78
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация