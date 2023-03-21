Трагедия на Одещине: спасатели вытащили из 18-метрового колодца тело мужчины (фото)

Мужчину пытались спасти шесть часов, но он погиб.

В селе Маяки в Одесской области спасатели достали тело 30-летнего мужчины из 18-метрового колодца. Сотрудники ГСЧС шесть часов боролись за его жизнь, но работу значительно усложнял диаметр трубы колодца – всего 40 сантиметров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Работы помогали проводить два экскаватора, фронтальный погрузчик и кран. С помощью бензопилы спасатели расчистили дорогу в колодец, раскопали его и зафиксировали краном.

К сожалению, пострадавший гражданин погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, в Одессе задержан коммунальщик, разведывавший позиции ПВО для России. Российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству против Украины.

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