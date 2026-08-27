Трагедия на Одесщине: подросток погиб, спасая брата по канализации

Полиция зафиксировала несчастный случай, унесший жизни ребенка

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Днем 27 августа в частном доме Буджацкой общины на юге Одесщины произошло ужасное событие, в результате которого один подросток погиб, а другой попал в реанимацию. Смертельная опасность постигла ребят при попытке семьи самостоятельно прочистить ушибленную канализационную трубу.

О деталях несчастного случая сообщили в Национальной полиции Одесской области.

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Подробности несчастного случая

По предварительным данным, 46-летняя хозяйка вместе со своими сыновьями 14 и 15 лет решили собственноручно устранить засор трубы во дворе. Женщина и старший сын опустили младшего парня вглубь канализационного колодца, где он потерял сознание из-за нехватки кислорода и токсичных испарений.

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Увидев, что ребенку стало плохо, взрослые в панике позвали на помощь его 14-летнего двоюродного брата. Юноша без колебаний бросился спасать родственника из ловушки, но коварная концентрация канализационных газов оказалась критической, и он также потерял сознание на дне сточной ямы.

Борьба за жизнь детей

Взрослым все же удалось самостоятельно вытащить обоих подростков без сознания на поверхность еще до приезда экстренных служб. Первого пострадавшего парня смогли успешно реанимировать прямо на месте, и сейчас при его жизни борются медики в местной больнице.

К величайшему сожалению, его отважный двоюродный брат скончался в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение. Предварительной причиной трагической смерти врачи называют острое отравление опасными канализационными газами.

Правоохранители подчеркивают, что обе семьи вполне благополучны, никогда не попадали в поле зрения полиции и не находятся на учетах в социальных службах. Следователи продолжают работать на месте трагедии в Болградском районе. В настоящее время трагический случай внесен в Единый реестр досудебных расследований с отметкой «несчастный случай» (ч. 1 ст. 115 УКУ).

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Напомним, поездка по мороженому закончилась трагедией для 16-летней девушки. После столкновения с автомобилем подростка впала в кому, а впереди ее может ждать длительное восстановление.

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