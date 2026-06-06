Трагедия на Одесщине: в водоеме обнаружили двух девушек-подростков

Трагедия на Одесщине: две девушки пошли купаться на пруд и утонули / © Полиция Одесской области

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В Одесской области в водоеме обнаружили тела двух девушек в возрасте 16 и 17 лет.

Об этом передают полиция и ГСЧС Одесской области.

Трагедия произошла в поселке Затишье Раздельнянского района. В полицию обратился родственник одной из подростков и сообщил, что они должны были к нему приехать, но перестали выходить на связь.

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Полицейские опросили местных жителей, проверили общественные места и места отдыха молодежи. Вскоре они нашли одежду без вести пропавших на пруду, где девушки отдыхали.

Для обследования водоема были вовлечены водолазы ГСЧС. К сожалению, уже утром девушек обнаружили в воде без признаков жизни.

Спасатели призвали граждан купаться только в разрешенных местах и соблюдать правила безопасности. Отдельно просят родителей контролировать досуг несовершеннолетних детей и напоминать им эти оговорки.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области утонул 4-летний мальчишка — единственный ребенок в семье, его отец — военнослужащий.

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