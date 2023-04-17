Трагедия на Пасху: в Ровенской области в озере вместе с автомобилем утонули двое парней

В селе Белое Владимирецкой громады произошла трагедия – в местном озере утонули двое парней из села Млынок.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Правоохранители выяснили, что четверо парней отдыхали у озера и употребляли алкогольные напитки в автомобиле. 22-летний житель села Млынок, водитель BMW X5, по неустановленным пока причинам начал ехать, в результате чего внедорожник утонул.

Двум пассажирам, находившимся на заднем сиденье, удалось выбраться. К сожалению, водитель и 21-летний односельчанин погибли.

Водолазы достали затонувший автомобиль и погибших молодых людей из водоема. Глубина озера в этом месте составляет ориентировочно 10 метров.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 УК Украины.

Ранее стало известно, что в Одессе полицейская на пешеходном переходе насмерть сбила человека. Она ехала по вызову со скоростью почти 100 км/ч.

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