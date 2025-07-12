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- Украина
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Трагедия на Полтавщине: 6-летний ребенок утонул в аквапарке
Смертельный инцидент произошел в бассейне полтавского аквапарка — следствие устанавливает обстоятельства.
В Полтаве произошла трагедия — 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков в селе Супруновка.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области 12 июля.
Около 18:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что ребенок попал в воду без присмотра.
«Без сознания его извлекли из воды. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента. Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.
Следственно-оперативная группа выясняет все детали происшествия: как ребенок оказался без присмотра и что привело к роковому падению в воду.
Напомним, в Черноморске погиб ребенок, который в день своего рождения приехал с семьей на отдых из Киева. Родители на минуту оставили ее без присмотра в бассейне.