Трагедия на Полтавщине: 6-летний ребенок утонул в аквапарке

Бассейн / © pixabay.com

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В Полтаве произошла трагедия — 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков в селе Супруновка.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области 12 июля.

Около 18:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что ребенок попал в воду без присмотра.

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«Без сознания его извлекли из воды. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента. Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Следственно-оперативная группа выясняет все детали происшествия: как ребенок оказался без присмотра и что привело к роковому падению в воду.

Напомним, в Черноморске погиб ребенок, который в день своего рождения приехал с семьей на отдых из Киева. Родители на минуту оставили ее без присмотра в бассейне.

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