341
Трагедия на Полтавщине: автобус раздавил собственного водителя

Человек попал под колеса неуправляемого транспортного средства.

В Полтавской области умер мужчина в результате наезда транспортного средства.

О несчастном случае сообщили в полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в селе Камышня Миргородского района автобус ПА3-423 во время ремонтных работ покатился назад и наехал на водителя этого же транспортного средства.

«В результате наезда мужчина 1970 года рождения получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следственным подразделением полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Напомним, в Одесской области сын машиной насмерть переехал родную мать — она скончалась на месте.

