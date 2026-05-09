Трагедия на Полтавщине: автобус раздавил собственного водителя
Человек попал под колеса неуправляемого транспортного средства.
В Полтавской области умер мужчина в результате наезда транспортного средства.
О несчастном случае сообщили в полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в селе Камышня Миргородского района автобус ПА3-423 во время ремонтных работ покатился назад и наехал на водителя этого же транспортного средства.
«В результате наезда мужчина 1970 года рождения получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.
По этому факту следственным подразделением полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.
