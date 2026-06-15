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- Украина
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Трагедия на предприятии Кривого Рога: из глубины -210 метров эвакуировали тело работника
В Кривом Роге спасатели достали погибшего горняка из 210-метровой глубины.
В Кривом Роге произошла ужасная трагедия — одного из предприятий добычи полезных ископаемых при исполнении рабочих обязанностей погиб один из работников.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
До прибытия спасателей коллеги пытались оказать мужчине медицинскую помощь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Горноспасатели ГСЧС эвакуировали погибшего работника одного из предприятий поверхностной добычи полезных ископаемых из глубины -210 метров тело. Местные СМИ уточняют, что речь идет о Южном горно-обогатительном комбинате (ЮжГОК).
Горноспасатели провели осмотр места происшествия в присутствии правоохранителей и зафиксировали тяжелую травму головы, после чего транспортировали тело погибшего на поверхность и передали его компетентным службам. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.
Напомним, что ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли четверо спасателей, еще 9 получили ранения.