Трагедия на Прикарпатье: на территории частного хозяйства погибла трехлетняя девочка

Трагедия на Прикарпатье: на территории частного хозяйства погибла трехлетняя девочка

Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.

В с. Малый Рожин, Кутский ТГ Косовского района Ивано-Франковской области во вторник, 14 сентября, в пруду утонул 3-летний ребенок.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Трагедия произошла 14 сентября в 21:30. Известно, что ребенок погиб на территории частного хозяйства. Он утонул в пруду. Тело вытащили на поверхность и отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.

Напомним, во Львовской области отец насмерть переехал двухлетнюю дочь.

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