Трагедия на Прикарпатье: на территории частного хозяйства погибла трехлетняя девочка

Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.
В с. Малый Рожин, Кутский ТГ Косовского района Ивано-Франковской области во вторник, 14 сентября, в пруду утонул 3-летний ребенок.
Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Трагедия произошла 14 сентября в 21:30. Известно, что ребенок погиб на территории частного хозяйства. Он утонул в пруду. Тело вытащили на поверхность и отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.
Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.
Напомним, во Львовской области отец насмерть переехал двухлетнюю дочь.
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