Трагедия на Прикарпатье: в Днестре нашли тело 11-летнего мальчика

Спасатели обнаружили в Днестре тело пропавшего мальчика

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Во вторник, 23 июня, в городе Галич на Ивано-Франковщине спасатели обнаружили и достали из реки Днестр тело несовершеннолетнего парня 2013 года рождения, пропавшего 22 июня. По предварительным данным, накануне трагедии ребенок отдыхал на берегу водоема вместе со своим сверстником.

О трагическом завершении поисковой операции сообщила ГСЧС Украины.

К поисковым работам присоединились специалисты разных подразделений, в частности, личный состав мобильно-спасательного центра быстрого реагирования «Львов». Горные спасатели на катамаране проверили 7,3 км водной поверхности, а специальная группа водолазов тщательно исследовала 6000 квадратных метров дна.

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"С помощью беспилотного летательного аппарата спасатели обследовали около 2 км русла реки вниз по течению от предполагаемого места исчезновения", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

С родственниками и близкими погибшего мальчика работали психологи ведомства, оказывая им необходимую профессиональную поддержку. Все детали и обстоятельства этого рокового события устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Одесской области у дома дедушки исчез двухлетний мальчик . Ребёнка нашли мертвым в реке.

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