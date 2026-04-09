Трагедия на прогулке двух братьев: 4-летнего мальчика ищут пятые сутки

Розыски пропавшего мальчика на Ровенщине

В Ривненской области пятые сутки продолжаются непрерывные поиски пропавшего 4-летнего Димы, который вместе с младшим братом ушел на прогулку в селе Колки. Домой дети так и не вернулись. Братика пропавшего мальчика нашли мертвым.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

На помощь правоохранителям прибыли спасатели из Черкасской области.

Благодаря новейшему оборудованию, они тщательно и быстрее обследуют реку, в которой после исчезновения детей нашли тело двухлетнего Владислава — брата пропавшего мальчика.

Ежедневно к поискам привлекают полицейских офицеров общин, криминалистов, кинологов, оперативников, спасателей, пограничников, водолазов, бойцов «Хищника» и неравнодушных граждан.

Для обследования местности с воздуха и в воде используют дроны.

Операцию осложняет сильный ветер и дождь.

«Сейчас уже обследованы десятки километров суши и водоемы. Проверено сотни хозяйств. К сожалению, пока результатов нет. Поиски продолжаются», — сообщили в Нацполиции.

Что известно о трагедии с малолетними братьями

Как сообщило издание «Район Сарны», в тот трагический день двое мальчиков гуляли у бабушки во дворе. Затем поехали на велосипеде к друзьям по соседству. Дети играли вместе на улице недалеко от дома. Как исчезли двое ребят — никто не заметил.

Когда дети слишком долго не возвращались с улицы, родственники начали их искать. Через несколько часов неподалеку водоема нашли велосипед детей. Тело младшего из братьев обнаружили в реке Горынь в тот же вечер. Старший — загадочно исчез.

В селе семью хорошо знают. Семья мальчиков, в которой есть еще двое старших детей, проживает на Дубенщине. Их мама во время трагедии была за границей. Детей оставила на своего мужа и на старшую дочь. Уже потом детей к себе на Дубровиччину забрала бабушка.

