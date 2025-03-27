Трагедия на Ровенщине: 5-летний мальчик выпал из окна и погиб

Окно, из которого выпал мальчик в Ровенской области / © Поліція Рівненської області

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В Здолбунове Ровенской области 26 марта 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и умер на месте.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Правоохранители на месте происшествия выяснили, что мальчик находился дома вместе с мамой. Когда вечером женщина из кухни пошла в другую комнату, сын вылез на диван, открыл окно и оперся на москитную сетку.

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Конструкция не выдержала и ребенок упал из окна сначала на накрытие подъезда, а затем на грунт.

Соседи вызвали "скорую", но медики лишь констатировали смерть мальчика.

Следователи начали досудебное расследование по статье об умышленном убийстве с отметкой "несчастный случай".

"Полицейские подчеркивают взрослым: по возможности устанавливайте специальные детские замки на окна. Постоянно подчеркивайте малышам, что находиться у окна крайне опасно", - призвали правоохранители.

Москитная сетка, из-за которой выпал из окна мальчик в Здолбунове / © Поліція Рівненської області

"Скорая" на месте, где из окна выпал мальчик / © Поліція Рівненської області

К слову, в Волынской области погиб 9-летний мальчик, на которого в подсобном помещении упали деревянные плиты.