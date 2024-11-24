Трагедия на Ровенщине: в результате смещения песка погиб ребенок

Местные жители пытались его реанимировать самостоятельно.
В селе Сновидовичи на местной свалке 13-летнего парня засыпало песком, в результате чего он погиб.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
На местной свалке произошел оползень песка, когда там находились трое детей.
"В это время произошло оползень и 13-летнего мальчика засыпало. Его 12-летний брат немедленно побежал в село сообщить о событии взрослых, а 14-летний товарищ начал самостоятельно разгребать песок", — уточнили в ведомстве.
Местные жители достали ребенка и осуществили реанимационные действия, однако спасти его не удалось.
В полиции отметили, что сейчас идет досудебное расследование.
Напомним, в Киеве 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Тело ребенка обнаружили прохожие, которые и сообщили в полицию.
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