Трагедия на Ровенщине: в результате смещения песка погиб ребенок

В селе Сновидовичи на местной свалке 13-летнего парня засыпало песком, в результате чего он погиб.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

На местной свалке произошел оползень песка, когда там находились трое детей.

"В это время произошло оползень и 13-летнего мальчика засыпало. Его 12-летний брат немедленно побежал в село сообщить о событии взрослых, а 14-летний товарищ начал самостоятельно разгребать песок", — уточнили в ведомстве.

Местные жители достали ребенка и осуществили реанимационные действия, однако спасти его не удалось.

В полиции отметили, что сейчас идет досудебное расследование.

Напомним, в Киеве 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Тело ребенка обнаружили прохожие, которые и сообщили в полицию.

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